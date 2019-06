BIGICA, Torino favorito ma noi pronti a ennesima sfida

Alla vigilia della gara Torino-Fiorentina,valida per i quarti di finale del campionato Primavera, in programma domani alle ore 18.30 presso il Ricci di Sassuolo, il tecnico Emiliano Bigica si è così espresso al sito ufficiale viola: "Il destino ti riserva cose che mi lasciano perplesso, visto che siamo nello stesso campo e albergo dello scorso anno ed è ennesima sfida con gli stessi avversari. Siamo arrivati a queste finali dopo un campionato avvincente e un trofeo stagionale, con la consapevolezza dei nostri mezzi che ci può permettere di sognare qualcosa di importante e che farebbe di questa stagione una stagione indimenticabile. La squadra sta bene, ho tutti gli effettivi a disposizione. I giocatori sanno la difficoltà di domani e sono pronti a tutto per portare a casa la partita. Ancora Torino-Fiorentina? Le differenze sono sostanziali, parlano i numeri: la Fiorentina ha vinto 4 partite su 5 contro il Torino in questo anno ma stavolta è il favorito perché può usufruire del pareggio nel 90 minuti. Noi dobbiamo essere intelligenti ma consapevoli di avere un unico risultato. Partita bella e avvincente con individualità che faranno parte del calcio futuro ma noi ci siamo a queste fasi finali ancora una volta e siamo orgogliosi di questo