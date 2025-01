BIANCO, Con Nesta che continuità: i numeri a Monza

FirenzeViola.it

Oltre a Palladino e Colpani, un altro ex di stasera, però tra le file del Monza, è Alessandro Bianco. Il centrocampista viola è in prestito alla squadra lombarda fino a fine stagione, ha trovato continuità ed è una delle note più liete del fanalino di coda del campionato. Con la maglia del Monza, complice anche l'infortunio di capitan Pessina, ha giocato 12 partite da titolare, ed è stato impiegato, subentrando a gara in corso in altre 5 partite (compresa la Coppa Italia). Tante buone prestazioni e anche un gol all'attivo. Nesta gli aveva dato piena fiducia, però adesso con l'arrivo di Bocchetti le gerarchie potrebbero cambiare.

Infatti nelle due partite sotto la gestione Bocchetti, Bianco ha giocato per intero la prima con il Parma, mentre nell'ultimo contro il Cagliari ha giocato solo 35 minuti. Il neo allenatore gli ha preferito Sensi e per questo non è detto che stasera il centrocampista sia della partita dal primo minuto. Una panchina che però non ha destabilizzato il calciatore, e anche il suo procuratore qualche tempo fa ha ribadito che a gennaio non intendono muoversi da Monza. Sicuramente Bianco non vorrà mancare l'appuntamento di stasera per dimostrare, davanti alla squadra proprietaria del suo cartellino, che in Serie A ci può stare eccome, e che a fine stagione può rientrare alla base e rimanere in pianta stabile nell'organico viola.