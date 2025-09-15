Bettarini su Edmundo: "La Viola ha uno scudetto in meno perché lui scappò"
FirenzeViola.it
L'ex difensore, anche della Fiorentina, Stefano Bettarini, oggi personaggio tv, si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole su alcuni aneddoti con la Fiorentina, in particolare su Edmundo: "La Viola ha uno scudetto in meno perché lui scappò in Brasile per il Carnevale. Cecchi Gori gli disse che a Firenze c’era Bagno a Ripoli, quindi il mare. Quando scoprì che non era vero andò fuori di testa. Io e Cois lo portavamo a Viareggio a mangiare il pesce. Un fenomeno: a Empoli vinse da solo dopo aver lanciato una ciabatta al vice del Trap. Era rimasto a dormire".
Batistuta, infine? "Un fenomeno. Anche se un po’ tirchio".
