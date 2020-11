BENEVENTO, In attacco ci sarà simpatizzante viola?

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla condizione generale del Benevento. Nonostante gli ultimi risultati negativi, mister Inzaghi dovrebbe confermare il 4-3-2-1, con Ionita che sulla trequarti potrebbe prendere il posto di un attaccante di ruolo. Per il resto, non ci sarà Caprari per squalifica, giocherà Sau, mentre davanti il ballottaggio è tra Lapadula e Moncini. Quest'ultimo, nativo di Pistoia, ha dichiarato nelle ultime ore di essere sempre stato simpatizzante della Fiorentina e che, dunque, gli farebbe ancor più piacere scendere in campo domenica.