BENEVENTO-FIORENTINA, Sfida tra attacchi scarichi

Oltre che una sfida salvezza in piena regola, quella di sabato pomeriggio tra Benevento e Fiorentina sarà anche occasione di confronto tra due dei peggiori reparti offensivi in Serie A. Quello della squadra di Inzaghi è al penultimo posto, con appena 26 gol realizzati in altrettante partite disputate, mentre fa poco meglio la Fiorentina, forte anche delle tre reti segnate domenica al Parma: i viola sono quartultimi, a pari merito con Udinese e Cagliari, avendo messo insieme 29 gol.