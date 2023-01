BENASSI, Il giocatore verso il prestito alla Cremonese

La Fiorentina ha accontentato i giocatori scontenti, Maleh, Zurkowski e Gollini, ma domani potrebbe essere anche il giorno giusto per Marco Benassi che continua ad allenarsi con la squadra senza poter giocare le partite ufficiali. Il fatto di non essere stato inserito in lista neanche dopo la partenza di due centrocampisti e le ottime prestazioni nelle amichevoli, hanno convinto società e giocatore a cercare la collocazione migliore per farlo giocare. Secondo quanto appreso da Firenzeviola, Benassi potrebbe finire la stagione alla Cremonese, in prestito secco. L'operazione è ben avviata e potrebbe andare in porto già nelle prossime ore.