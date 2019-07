BARONI SR, Riccardo sfrutti ritiro per crescere

Marco Baroni, a Moena per seguire il figlio Riccardo in campo contro il Bari, ha parlato con i giornalisti presenti tra cui l'inviato di Firenzeviola: "È una bella partita, questi ragazzi giocano con personalità e tengono bene il campo. Sono quasi pronti, ci sono ragazzi interessanti. Se serve ilritiro da grandi? È importantissimo, hanno bisogno di spazio e visibilità e questo,ritiro dà loro spessore e motivazioni, inoltre queste amichevoli sono partite vere che permettono ai giovani di crescere. Cosa penso di Riccardo? Sono qui da babbo e gli ho detto di sfruttare quest'occasione per misurarsi con giocatori importanti e questo ti fa crescere perché anche guardare è importante. Poi tocca a lui perché il campo è implacabile. Prima squadra? Ci sono giovani interessanti, come Sottil che ha fatto un gol importante. È una squadra in costruzione ma dopo un anno non positivo c'è un nuovo entusiasmo con la nuova proprietà che ha potenzialità ed ha capito il calore della piazza. Futuro? Non vedo l'ora di tornare ma mi serve anche per seguire qualche ritiro. Chiesa? Tenerlo sara un grandissimo sforzo perché ha dimostrato di fare grandi cose anche per il calcio in generale, con la Nazionale e con la Fiorentina. È un motivo di orgoglio che un ragazzo così giovane si sia già imposto a livello internazionale".