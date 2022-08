BARONE, Vorrei portare club in Grecia per la pausa

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato alla tv greca Cosmote TV dopo i sorteggi di Conference League: "La partita dei playoff è importante per arrivare ai gironi, noi guardiamo una gara alla volta. Stiamo costruendo una stagione importante di investimenti, soprattutto a livello di infrastrutture come il Viola Park che sarà il nuovo centro sportivo della Fiorentina. Rocco Commisso per ora ha fatto un investimento di oltre 100 milioni nel Viola Park per avere un futuro importante. Ci teniamo tanto alla Conference, soprattutto per i nostri tifosi".

Sulla rosa più competitiva: "Sulla carta abbiamo una bella rosa, crediamo tanto sul nostro lavoro e sulla nostra identità. Siamo convinti di fare una buona stagione. Dobbiamo stare molto attenti su tutte le competizioni: ci sono tante partite da giocare e abbiamo anche una tifoseria molto calda che ci segue sempre. E poi c'è Rocco Commisso che ci mette tanta passione e tanto del suo all'interno della società".

Sulla Serie A: "La nostra identità e il nostro modo di gioco è ben precisa, è un'identità molto europea. Ho avuto modo di parlare con due società greche e durante la pausa del campionato mi piacerebbe tanto portare la Fiorentina in Grecia a fare delle amichevoli. Questo per portare anche il nostro marchio in Grecia e far conoscere la Fiorentina".

Sugli investimenti americani nel calcio italiano: "E' un'opportunità per molti investitori quella di venire in Italia. Gli anni 80-90 vivendo negli USA e vedendo la Serie A erano degli anni importanti per il calcio italiano e ci siamo appassionati. L'investimento che abbiamo fatto è un modo per far crescere la società a livello europeo: noi abbiamo già gettato delle basi importanti e ben venga tutte quelle persone che credono nelle città, nei club e tutti coloro che vogliono investire nei campionati europei".

Il giocatore viola che intriga di più: "Andare sui singoli non sarebbe giusto. Abbiamo cambiato tanto e investito tanto. Soprattutto il nostro stile di gioco, dalla prima squadra al settore giovanile. Abbiamo tutta un'area di scouting, con cui io e il direttore sportivo Daniele Pradè guardiamo e osserviamo calciatori in tutto il mondo, compresa anche la Grecia.