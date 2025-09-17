Avvio flop per la difesa. Corriere Fiorentino: "Già 6 gol subiti, ricorda quello di Palladino"

vedi letture

Tra le difficoltà fin qui incontrate dalla Fiorentina, oltre a quelle evidenti apparse in mezzo al campo, ci sono proprio le incertezze di una retroguardia ancora in cerca di una fisionomia, si legge sul Corriere Fiorentino. Se tra i punti fermi ribaditi da Pioli resiste l’idea di proseguire sulla strada di una linea a 3 schierata davanti a De Gea, è in termini di interpreti che l’allenatore ha cercato di ruotare il maggior numero di difensori, ritrovandosi tuttavia a fare i conti con una fragilità pagata a caro prezzo in almeno 3 delle 5 gare fin qui disputate.

Fino a ora Pioli non ha lesinato esperimenti, effettuando la bellezza di 8 sostituzioni difensive in 5 partite, alternando Ranieri a Viti, Comuzzo a Pablo Marí, Pongračić, Kouadio e Lamptey tra Cagliari, Polissya, Torino e Napoli e ancora Viti a Pongračić nell’ultima sfida persa al Franchi, ma i problemi restano irrisolti. Inoltre, nel caso di Pongračić, l’adattamento al ruolo di centrale dei 3 difensori non ha fornito i risultati sperati. Un problema, quello della difesa, che, nonostante il solito super De Gea, si sta riproponendo a distanza di un anno e sul quale Pioli è chiamato a intervenire.