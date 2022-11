AVV. ALFANO A RFV, Caso Juve: ora per Vlahovic...

L'avvocato Mattia Alfano ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore mio".

Cosa rischia la Juve?

"La responsabilità penale è solo agli inizi. C'è stato un conoscimento iniziale, e le carte sono nelle mani anche della procura federale. Dipende dalla Federcalcio, ma non è obbligata a pronunciarsi nuovamente. Dobbiamo vedere se da queste carte verrà fuori qualcosa di nuovo, se ci saranno ulteriori illeciti sportivi oltre a quelli già noti. Perchè il caso venne archiviato? Non sussisteva la soggettività del caso".

Prosegue: "La Juventus è quotata in borsa, questa scelta avrà delle ripercussioni economiche importanti. Il possibile risvolto? Potrà conseguire un rinvio al giudizio per le persone che facevano parte del Cda, più che per la Juve. In America gli amministratori andrebbero in carcere".

Questa situazione può avere risvolti per quanto riguarda Vlahovic?

"Non credo, solo se la Juventus dichiarasse bancarotta. Con il fallimento tutti parteciperebbero alla divisione dei crediti per poterne beneficiare, ma lo escludo al momento".

Concluse: "Da anni dico che il mercato del calcio è alterato. Le società operano in un modo che se lo facessero altre piccole imprese sarebbero già fallite. Alcune falliscono per poche decine di centinaia di euro. Le società sportive non sono società astratte, dovrebbero rispondere delle stesse regole comuni del mercato".