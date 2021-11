AQUILANI, Salah? Ricordo incredibile. Mio obiettivo...

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Alberto Aquilani, nell’intervista rilasciata a Liverpool Echo, ha parlato di Mohamed Salah e non solo: “Era un calciatore di un altro livello, ma anche in allenamento era davvero incredibile, inarrestabile. Capimmo subito che era fortissimo già allora. Poi andò alla Roma e rimanemmo in contatto perché voleva abitare a casa mia e ne parlammo, ma poi non l’ho più sentito. Io allenatore? Ho cominciato a pensarci negli ultimi anni di carriera, ho studiato in Spagna la mentalità e gli allenamenti. A Firenze in due anni abbiamo vinto due Coppe, anche se con le giovanili la cosa più importante è aiutare i giocatori a migliorare. Il mio obiettivo, senza fretta, è andare ad allenare in una prima squadra”.