ANTOGNONI, Viola un amore che dura da 50 anni

In una bella intervista concessa qualche settimana fa da Giancarlo Antognoni, l'attuale club manager della Fiorentina ha parlato del suo rapporto con la Fiorentina. Nessuna notizia sul presente e sul futuro, che appare lontano dalla società, ma tanti ricordi di una vita, o quasi, passata col viola addosso. "La Fiorentina è un atto d'amore che dura per ora da cinquant'anni. In futuro vedremo...". Così l'Unico Dieci sul suo rapporto con la città e la squadra di cui è stato una bandiera in campo e fuori. "Non ho rimpianti per aver finito la carriera presto. Ho chiuso a 33 anni, tranquillamente, col calcio italiano, per poi tornare a Firenze come protagonista. Quando sono arrivato a Firenze nel '72 sapevo poco della città e della squadra, aveva vinto il campionato nel '69, era una squadra giocatori giovani e forti. Conoscevo Coverciano perché ero stato qualche volte con la nazionale Juniores".

Come spiega cosa significa questa maglia ai nuovi giocatori?

"L'importanza gliela spiegano i fatti. Se vai in giro per Firenze se sei un giocatoredella Fiorentina vieni visto con occhi diversi".

C'è stato mai un momento in cui stavi per lasciare Firenze?

"Diciamo che la tentazione più pesante è stata la Roma, in una cena col presidente Viola e sua moglie, diciamo è stata una tentazione più diretta. Poi non se n'è fatto più niente, non ho mai seriamente pensato di lasciare la Fiorentina".