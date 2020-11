ANDERSINHO, Viola, che cavolata su Pedro: varrà...

Il noto giornalista brasiliano Andersinho Marques, corrispondente in Italia per il calcio verdeoro, ha parlato del magic moment dell’ex attaccante viola Pedro con la maglia del Flamengo e la recente convocazione con la Seleção. Ecco le sue parole: “Il problema di Pedro è che è arrivato alla Fiorentina infortunato e quando è stato recuperato fisicamente non gli è stata data la possibilità di giocare. Lui è un giocatore che riesce sempre a dare il massimo ma se gli vengono concessi 5 o 10 minuti al massimo è difficile dimostrare il tuo valore. Il suo riscatto? A meno che non ci siano sorprese, penso che sarà riscattato dal Flamengo: è molto difficile che il giocatore torni a Firenze. Pensate che nemmeno Cutrone sta giocando… se lui non avesse avuto l’infortunio prima di venire alla Fiorentina, sarebbe andato al Real Madrid. I viola avrebbero dovuto avere l’intelligenza di tenerlo ed aspettarlo: in futuro potrebbe valere 70-80 milioni. Il Flamengo ha un accordo con il manager di Pedro per 5 anni di contratto. La Fiorentina ha fatto una cavolata davvero a darlo via”.