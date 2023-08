AMRABAT, Il Manchester United insiste per il marocchino

FirenzeViola.it

Come riportato da Sky Sport Sofyan Amrabat rimane l'obiettivo principale del Manchester United. I Red Devils continuano a insistere per arrivare presto alla chiusura dell'operazione per l'ex Hellas Verona. Nonostante la Fiorentina si è avvicinata molto al centrocampista ex Milan, Aster Vranckx, il suo arrivo non è legato al futuro del marocchino.