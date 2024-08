ALL. PUSKAS, Avrei firmato per il 3-3 all'andata. Domani...

Fonte: dal nostro inviato Tommaso Loreto

Zsolt Hornyak, allenatore dell'Akademia Puskas, ha parlato così nella conferenza stampa pre partita, in vista della gara di domani contro la Fiorentina: "Non siamo i favoriti, abbiamo giocato solo un tempo di questo playoff, domani ci sarà il secondo. Devo dire che all'andata siamo riusciti a fare quello che c'eravamo prefissati. La nostra intenzione era quella di sorprendere la Fiorentina attaccando alti e nel primo tempo ci siamo riusciti. Se prima della gara mi avessero detto "firmi per un 3-3?", io avrei sicuramente messo la firma. Essendo però andati in vantaggio di due gol e vedendo il risultato finale c'è stata sicuramente un po' di amarezza. Vogliamo dare il nostro meglio, si è visto che con una buona motivazione possiamo fare gol alla Fiorentina, che è una squadra forte e di qualità".

Sulla gara di domani: "Nella conferenza post partita ho sottolineato che siamo riusciti a trovare il punto debole della Fiorentina sottolineando che forse siamo stati leggermente sottovalutati. La Fiorentina non ha ancora preso l'abitudine a giocare a 3 dietro e noi abbiamo approfittato di questo. Forse ho interpretato male il fatto che un giocatore come Barak non sia convocato, probabilmente la sua assenza non deriva dal fatto che la Fiorentina ci sottovaluti. Vorrei mettere in risalto il nostro atteggiamento e il fatto che siamo riusciti a trovare un punto debole. Abbiamo avuto l'opportunità di fare lo 0-3 all'andata, e sarebbe stata dura per la Fiorentina. Poi all'intervallo siamo andati giù negli spogliatoi sul risultato del 1-2 e questo influisce nella testa dei giocatori. Non cercheremo di difenderci domani. Attaccheremo e andremo in pressing, niente catenaccio cercando di indirizzare subito la gara a nostro favore".

Siete una squadra giovane..."Non dimentichiamoci dei 5 giocatori che abbiamo di 17 anni in rosa. In panchina abbiamo 5 giocatori nati nel 2007. Il portiere nostro ha 18 anni. C'è una differenza grande di età tra noi e la Fiorentina. Siamo una delle squadre più giovani d'Europa e quindi sicuramente l'età è un fattore. La partita di domani sarà più difficile, tutto si deciderà a livello mentale una volta scesi in campo. Non dobbiamo dimenticarci della qualità della squadra viola. In campo, in termini di valutazione di giocatori, loro hanno 70 milioni. Dobbiamo avere il massimo rispetto del nostro avversario e fare del nostro meglio".

Su come approccerà alla gara: "Qualsiasi sistema userà la Fiorentina domani sera per noi sarà una gara difficile. Loro a livello qualitativo sono molto forti, non è ancora però la Fiorentina che dovrebbe essere. Io non giocherò mai per lo 0-0, non sono un allenatore difensivo. Io sono a favore del gioco offensivo, poi ovviamente c'è la tattica. Noi cercheremo di recuperare più palloni possibili nella metà campo della Fiorentina. Non giocherò mai con 5 difensori, a meno che le circostanze non mi costringano a farlo. Anche domani cercheremo i punti deboli dei nostri avversari. Anche la Fiorentina sta sperimentando, passare da 4 a 3 giocatori dietro non è facile".