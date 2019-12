AG. POLITANO, Contento di poter vincere con l'Inter

Il procuratore Davide Lippi ha parlato a margine del Gran Galà dell'AIC a Milano, facendo chiarezza sul futuro di Matteo Politano, accostato con forza alla Fiorentina nelle scorse ore, e stoppando le voci su un suo addio all'Inter: “Politano sta vivendo bene questo momento, è guarito, è stato convocato e non vede l’ora di dare il suo contributo alla causa. Ha fatto una grande stagione lo scorso anno e la farà anche quest’anno e non vede l’ora di aiutare la squadra. Mercato? Al momento non c’è alcun interesse, è contento di stare all’Inter, concentrato sull’obiettivo e vuole vincere lo Scudetto con i nerazzurri”, le parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com.