Adli festeggia: "Tornato sulle tele". E mostra una foto impressionante della caviglia

Yacine Adli è tornato in campo dopo più di un mese nella vittoria 3-1 contro il Panathinaikos di ieri sera al Franchi. 11 minuti nel finale di gara nei quali il centrocampista ex Milan ha regalato un bell'assist in contropiede ma ha anche commesso una leggerezza con il tacco che rischiava di costare caro alla Fiorentina.

Al termine della sfida Adli ha comunque celebrato il suo ritorno con un post sui propri profili personali social, scrivendo "Back on Canvas (tornato sulle tele, ndr)", riferimento ad uno dei suoi soprannomi, il "pittore". Tra le immagini pubblicate dal classe 2000 ce n'è anche una che ritrae la sua caviglia, evidentemente durante l'infortunio che lo ha tenuto ai box per un mese: un'immagine nella quale si vede il gonfiore del piede in maniera piuttosto impressionante.