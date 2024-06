ACF, Lo staff tecnico di Palladino: l'elenco completo

Di seguito l'elenco dei nominativi del nuovo Staff tecnico della Fiorentina per la nuova stagione sportiva. Parte oggi ufficialmente l'avventura di Raffaele Palladino. Dopo la conferenza stampa di stamani (qui le parole), è stato ufficializzato poco fa lo staff del nuovo tecnico viola. Sul sito ufficiale della Fiorentina, ecco la squadra che lavorerà con l'ex Monza. Tante sue vecchie conoscenze, tra cui l'allenatore in seconda, Stefano Citterio, e Federico Peluso, collaboratore tecnico. Come anticipato da FirenzeViola.it, nello staff dei portieri anche Giorgio Bianchi e Alessandro Dall'Omo:

PALLADINO RAFFAELE

Allenatore in Seconda

CITTERIO STEFANO

Collaboratore Tecnico:

PELUSO FEDERICO

Preparatore Atletico:

CORABI FABIO

RIVA NICOLA

Allenatore Portieri:

BIANCHI GIORGIO

DALL'OMO ALESSANDRO

Match Analyst:

BERTI ANDREA

CASELLA MATTIA

RAMPONI ANDREA