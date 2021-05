ACF FEMMINILE, Inter e Fiorentina su Rita Guarino

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MILENKOVIC SI OPERA: ECCO IL MOTIVO Come ha anticipato il tecnico viola, Beppe Iachini, in conferenza stampa, Nikola Milenkovic non sarà convocato per la sfida di domani sera contro il Crotone a causa di un intervento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'operazione che... Come ha anticipato il tecnico viola, Beppe Iachini, in conferenza stampa, Nikola Milenkovic non sarà convocato per la sfida di domani sera contro il Crotone a causa di un intervento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'operazione che... NOTIZIE DI FV ULIVIERI A FV, RIBERY? CON GATTUSO LO VEDO BENE Intervistato ieri da FirenzeViola.it, Renzo Ulivieri si è così espresso sul futuro di Franck Ribery: "È un grande giocatore, mi sembra innamorato di Firenze e solo per questo può continuare a giocare, insieme alla passione per il... Intervistato ieri da FirenzeViola.it, Renzo Ulivieri si è così espresso sul futuro di Franck Ribery: "È un grande giocatore, mi sembra innamorato di Firenze e solo per questo può continuare a giocare, insieme alla passione per il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 maggio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi