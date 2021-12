ACF FEMM, Vittoria per 3-1 contro il Pomigliano

La Fiorentina Femminile vince 3-1 sul Pomigliano al Bozzi ed ottiene tre punti fondamentali in ottica classifica. Le viola di Patrizia Panico passano in vantaggio al 43' con un calcio di rigore di Sabatino che è brava a spiazzare Cetinja. Il raddoppio arriva solo un minuto più tardi con Lundin, abile ad appoggiare in rete un assist perfetto di Monnecchi dopo un brutto errore della difesa ospite. Nel secondo tempo è pura amministrazione con il tris sempre di Sabatino che arriva al 70' grazie ad un bello stop di petto e conseguente tiro da dentro l'area di rigore. Nel finale un rosso a Cafferata per doppia ammonizione e il gol di Vaitukaitytė all'87' non macchiano comunque la bella prestazione della Fiorentina, che supera le rivali e si piazza adesso al settimo posto.