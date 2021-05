ACF FEMM., Che tris al Milan: le Viola vincono 3-1

Successo di prestigio per la Fiorentina Femminile, che nella terzultima giornata di campionato si impone per 3-1 a Vismara sul Milan (secondo in classifica): a decidere la sfida le reti di Sabatino all’8’, di Baldi al 49’ e di Vigilucci all’81’. Per la squadra di Ganz (ridotta in 10 elementi dal 14’ per il rosso diretto rifilato a Kerenciova) rete di Giacinti su rigore al 62’. Con questo risultato, le ragazze di Cincotta salgono a quota 32 punti, a -3 dalla Roma (che però ha una partita in meno), e si confermano al quinto posto in classifica, a +1 sull’Empoli. Il Milan resta a 49 punti e si fa avvicinare dal Sassuolo: ora la Champions è a rischio.