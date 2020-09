ACF, Da oggi Estra è Sleeve Sponsor dei viola

"L’energia di Estra abbraccia tutte le nostre squadre. Da oggi Estra è Sleeve Sponsor della Fiorentina Maschile, Femminile e Primavera". Questo l'annuncio del club viola tramite il proprio profilo Twitter con una foto che vede protagonisti Frederikke Thogersen e Sofyan Amrabat in primo piano e Martin Caceres e Eduard Dutu sullo sfondo. Non solo prosegue, ma si amplia, dunque il rapporto di collaborazione che da undici anni lega ACF Fiorentina ed Estra Spa, uno tra i maggiori gruppi italiani nel settore dell’energia gas e luce e nella distribuzione di metano e servizi energetici. Il marchio dell’Energy Partner continuerà ad essere infatti presente sulla manica sinistra nei kit gara della prima squadra maschilee come detto sarà Sleeve Sponsor anche della Primavera e della Fiorentina Femminile per la prossima stagione. Dopo due stagioni al fianco dei giovani viola, con i successi e le due Primavera Tim Cup vinte, Estra ha deciso di sostenere anche la prima squadra femminile.

L'energia di Estra abbraccia tutte le nostre squadre.

Da oggi Estra è Sleeve Sponsor della Fiorentina Maschile, Femminile e Primavera.

