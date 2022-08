ACCARDI A RFV, Bajrami? Vorranno accontentarlo

Giuseppe Accardi, importante operatore di mercato, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola.

Si parla tanto di Bajrami, quale è la situazione?

"Interessa molto alla Fiorentina ed è logico che ambisca a questi club importanti. Quando Italiano vuole un giocatore del genere faranno di tutto per accontentarlo, anche se ad oggi non c'è tanta disponibilità economica".

Zurkowski e Kouame sono in ottica Empoli

"Negli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto.Qualcuno andrà ad Empoli, forse Zurkowski, ma non escludo che ci vada qualcun'altro, come appunto Kouame o Benassi. Tanti giocatori in uscita dalla Fiorentina sono appetibili".

Parisi può essere un nome importante per la Fiorentina?

"Può esserlo, ma non solo per la Fiorentina".

Si parla di Nikolaou, come vede questa operazione?

"Italiano conosce bene la realtà dello Spezia e la sua volontà è quella di fare le cose nel modo migliore. Poi non credo che la Fiorentina farà tutto di quello che stiamo leggendo in questi giorni e tanto dipenderà dalle coppe. Se i viola saranno ancora in Conference a gennaio verranno fatte altre valutazione".

Che operazione è quella che ha portato Barak a Firenze?

"Barak è un giocatore importante che fa bene a venire a Firenze. Questa è una piazza che farà bene a lui e lui farà bene alla Fiorentina: è un'operazione intelligente. Darà equilibrio alla squadra".

Acerbi va all'Inter?

"Secondo me alla fine sì e completerebbe una carriera importante".

Regina del mercato?

"Il Lecce. Ha preso Umtiti, un'idea geniale di Corvino, uno dei pochi veri direttori sportivi rimasti".