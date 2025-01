A. SERENA A RFV, Per ora do 6,5 alla Viola. Colpani...

FirenzeViola.it

Queste le dichiarazioni rilasciate da Aldo Serena a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio": "La Fiorentina è un po' sulle montagne russe, è partita blanda per poi esprimere un buon gioco e rallentare di nuovo. Per ora do 6,5 ai viola. Palladino mi piace, non ha i dogmi fissati, cambia in corso. Ho molta fiducia di lui, lo stimo".

Si aspettava l'esplosione di Kean?

"A Torino aveva avuto problemi di tipo psicologico. Firenze c'è un pubblico che ti sostiene ma che è pure esigente, quindi c'era un po' il dubbio che Kean potesse incontrare qualche difficoltà anche in viola. Invece no, ha la mente libera, ha trovato il feeling giusto con la piazza".

Cosa ha bloccato Colpani?

"E' tecnico ma non è molto potente sotto il profilo atletico e fisico. Serve più intensità, lui è un po' compassato da quel punto di vista. Alcuni giocatori possono soffrire le pressioni: in una piazza come Firenze è possibile avvertirla".

