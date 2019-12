5MINUTI, Inizia l'era Iachini e un punto sul mercato

Il campionato si riposa ma la Fiorentina non si ferma, tanto più che nel week-end è cominciata l'era Beppe Iachini. Prima le riunioni al centro sportivo e poi in conferenza stampa, è arrivato il nuovo allenatore a Firenze. Nella puntata di "5 Minuti" di oggi vengono ricostruiti questi giorni frenetici con grosso spazio dedicato al calciomercato che il 1° gennaio prenderà ufficialmente il via: tra difensori e attaccanti, Pradè e barone cercano nuovi giocatori da inserire nella rosa. Ecco la puntata di oggi: