3 riscatti, 3 in bilico e 3 difficili: il bollettino del Corriere dello Sport sui prestiti

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola fa il punto sui tanti giocatori in bilico in vista della prossima stagione per la Fiorentina. Fra le garanzie di riscatto il quotidiano mette Robin Gosens e il suo riscatto da 7,5 milioni, Cataldi e il riscatto da 4 milioni di euro ma anche David De Gea che ha un'opzione per il rinnovo di un altro anno del proprio contratto. Infine c'è Fagioli e i suoi 13,5 milioni di euro destinati alla Juventus oltre al 10% sulla futura rivendita.

Tra i giocatori in bilico il quotidiano inserisce Gudmundsson, Adli ma anche Folorunsho, il cui riscatto dipende dal rendimento da qui alla fine della stagione. Chi è difficile che possa essere riscattato sono Bove, Zaniolo e Colpani. A Zaniolo sono necessarie 11 presenze da almeno 30 minuti per far scattare i 15,5 milioni da dare al Galatasaray, Colpani invece è infortunato e difficilmente potrà dimostrare di valere i 12 milioni del suo riscatto.