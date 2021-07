PODCAST FV, Le ultime da Moena dopo la partita

Torna l'appuntamento con FirenzeViola in Podcast: iniziato da qualche giorno il ritiro di Moena, con ieri la prima delle quattro amichevoli vinta 7-1 contro l'Ostermunchen che ha portato a vedere quantomeno le idee di mister Italiano messe in campo, in una partita in cui il bomber principe Vlahovic non ha trovato la via della rete e dopo la partita si è soffermato con un colloquio faccia-a-faccia con Barone. "Tutte le ultime da Moena" raccontate dalla voce di Andrea Giannattasio. Clicca sul link per ascoltare il podcast.