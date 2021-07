PODCAST FV, La nuova strategia della Fiorentina

Nuovo appuntamento con FirenzeViola in Podcast. Nell'appuntamento di oggi ci avventuriamo in un'analisi, raccontata dalla voce di Dimitri Conti, sulle nuove strategie della Fiorentina, esplose in tutta la loro concretezza nella data dello scorso 30 giugno, con addii eccellenti e datati d'anagrafe. D'altronde, il nuovo tecnico Italiano ha una richiesta ben precisa perché il suo calcio possa esprimersi con completezza. Ascolta il podcast "La nuova strategia della Fiorentina" cliccando sul link.