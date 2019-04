ZOHORE, Domani punta all'esordio in Primavera

La partita di domani della Fiorentina Primavera non sarà l'occasione per capire quale sarà l'approccio della squadra viola per quasta ennesima ediziione del Torneo di Viareggio (manifestazione che la Fiorentina ha già conquistato in otto occasioni, successi che la pongono in testa all'albo d'oro della competizione) ma sarà certamente un'interessante opportunità per vedere come si presenterà nel calcio italiano il neo-acquisto Kenneth Zohore, promettentissima punta danese classe '94, prelevata dal Copenaghen per una cifra intorno agli 800.000 euro. Il giocatore in verità, pur avendo sulle spalle esperienze importanti (tre cui alcune presenze in Champions League) non ha avuto modo di giocare con continuità con la maglia del suo vecchio club in questi ultimi mesi, poiché il nuovo allenatore dei campioni danesi in carica (Roland Nilsson) non lo ha utilizzato con frequenza nella Superligaen. Starà a Semplici decidere se affidarsi al nuovo e promettente acquisto della Fiorentina o puntare sul più navigato (sebbene ancor più giovane) Gondo, ivoriano classe '96, andato in gol nell'ultima uscita della Fiorentina a Parma (finita 1-1).