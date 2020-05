ZEKHNINI A FV, Quarantena in Olanda è stata difficile

Rafik Zekhnini, attaccante della Fiorentina in prestito al Twente, nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a FirenzeViola.it (LEGGI QUI l'integrale), ha anche raccontato le sue personali difficoltà incontrate per la diffusione del Coronavirus in Olanda: "Per fortuna sto bene e lo stesso vale per la mia famiglia. Adesso sono tornato a casa mia dopo la conclusione del campionato e aver rivisto i miei genitori in salute è stata la cosa più importante. In Olanda non ho vissuto momenti facili, specie durante il periodo di quarantena".