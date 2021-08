ZAPPACOSTA: UN PROSPETTO INTERESSANTE FINITO NELL'OMBRA

Il mercato della Fiorentina, come spesso accade nel calcio, si è acceso nel finale a 12 giorni dalla scadenza. Sarà infatti il 31 agosto la data che metterà la parola “fine” ai trasferimenti. In casa viola sono varie le notizie che tengono in ansia i tifosi gigliati: dalla complicatissima questione Vlahovic, alla cessione di Pol Lirola. Per sostituire lo spagnolo è stato scelto Davide Zappacosta, in uscita dal Chelsea. I Blues hanno dato l’ok per il trasferimento e la formula dovrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto. Zappacosta ha già vissuto due esperienze in Italia da quando è di proprietà degli attuali vincitori della Champions League (26 presenze e un gol a Londra). La prima si è consumata a Roma, sponda giallorossa, nel club che la prossima domenica, tra le altre cose, sarà avversario dei viola. Il suo contributo non è stato entusiasmante (9 presenze), complici anche gli infortuni (tra cui la rottura del crociato) e uno spazio mai trovato con sufficiente costanza. Al Genoa ha ritrovato la continuità tanto ambita: 25 comparse in un anno, solo una in meno di quelle rimediate al Chelsea in due stagioni.

Tuttavia, come spesso detta la legge del mercato: prima le cessioni. Quella di Pol Lirola è nuovamente in ritardo, visti i cavilli rilevati nelle ultime ore. È probabile, quindi, che l’arrivo di Zappacosta possa subire un ulteriore rallentamento, anche se la strada pare ormai essere del tutto spianata. Ma perché la Fiorentina dovrebbe sceglierlo? I motivi sono vari: in primis la velocità che si richiede a un terzino. A Zappacosta non manca di certo il passo, altrimenti risulterebbe molto difficile poter disputare anche solo 26 gare in Premier League. Resta da capire quanto le condizioni fisiche del calciatore siano affidabili. Con la maglia del Genoa ha perso 13 gare tra coronavirus (1), problemi fisici vari (11) e un infortunio al bicipite femorale (1). Numeri abbastanza nella norma. Nell’attesa che la trattativa arrivi a una svolta decisiva, la Fiorentina potrebbe guadagnarsi le prestazioni di un giocatore che seppur nell’ombra negli ultimi due anni, resta comunque un prospetto interessante.