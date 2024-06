ZANIOLO VUOLE TORNARE IN ITALIA: LA VIOLA CI PROVA IN PRESTITO

FirenzeViola.it

La Fiorentina valuterà prima di tutto il mercato delle punte, tenendo anche presente che Raffaele Palladino conterà molto sull'apporto degli esterni, così come delle seconde punte. A prescindere dal modulo. Uno dei nomi tornati di moda con l'inizio dell'estate è Nicolò Zaniolo, cercato dai viola un anno fa senza, però, affondare il colpo. L'idea è di costruire una squadra competitiva nel limite del sostenibile, quindi tenendo conto dei parametri del club.

Ambizione sostenibile.

Ecco perché il profilo dell'ex Roma può fare al caso della Fiorentina. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti, nonostante un percorso difficile un po' per errori suoi e un po' per consigli sbagliati. Sta di fatto che il suo ingaggio, di 2.75 milioni netti a stagione, rientra perfettamente nei criteri societari, visto che i più pagati della rosa rimangono Milenkovic (3.3 milioni) e Gonzalez (3 milioni). Un colpo che sarebbe capace di accendere l'entusiasmo della piazza.

Idea prestito.

Nella serata di ieri Sky Sport è tornato a parlarne, riportando dell'interesse ancora vivo sia dei viola che dell'Atalanta per Zaniolo. Tanto che la dirigenza toscana avrebbe già fatto un tentativo per la richiesta di prestito al Galatasaray. La Fiorentina rimane in attesa della risposta dei turchi, conscia che il calciatore, vecchio pallino del compianto Joe Barone, tornerebbe più che volentieri in Italia essendosi pure ricongiunto alla moglie Sara Scaperrotta.