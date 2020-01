WOMEN'S, Il 2020 riparte nel segno di Ilaria Mauro

Il 2020 della Fiorentina riparte con una vittoria e con il secondo posto in campionato alle spalle della Juventus. La squadra di Cincotta rifila 4 reti all'Orobica, fanalino di coda del campionato con appena un punto conquistato, e si porta al secondo posto in solitaria: doppietta di Ilaria Mauro, reti di De Vanna e Lazaro. La dopppietta del bomber viola è sicuramente la notizia più bella, visto che la prima parte del campionato è stata caratterizzata dai tanti infortuni del reparto offensivo. La Fiorentina, come detto, resta alle spalle della Juventus, staccata di ben 6 punti dalle bianconere. Il titolo sembra già nelle mani della Juve, ma per il secondo posto, valido per la Champions, ci sarà sicuramente da battagliare. Dietro alle viola troviamo la Roma a quota 24 ed il Milan, fermo a 20. Le rossonere, che hanno una gara da recuperare, sono cadute in casa contro l'Empoli.



RISULTATI

11^ giornata



Pink Bari-Roma 0-3 (5° Bonfantini, 10° Giugliano, 72° Thomas)

Inter-Florentia San Gimignano 0-0

Orobica-Fiorentina 1-4 (22° Muya; 10°, 19° Mauro, 52° De Vanna, 83° Lazaro)

Sassuolo-Hellas Verona 4-1 (38°, 45°, 50 Ferrato, 86° Sabatino; 49° Cantore)

Tavagnacco-Juventus 1-5 (20° Chandarana, 33° Girelli, 35° Rosucci, 54° Maria Alves, 82° Zamanian, 85° Cernoia)

Milan-Empoli 1-2 (53° Prugna, 82° Di Guglielmo, 89° Tucceri)



CLASSIFICA

Juventus 31

Fiorentina 25

Roma 24

Milan* 20

Sassuolo 17

Empoli 15

Florentia SG 14

Inter 12

Hellas Verona 11

Pink Bari* 8

Tavagnacco 5

Orobica 1

* una gara in meno