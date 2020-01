WOMEN'S, Ancora un passo falso contro una big

La bestia nera di questa stagione della Fiorentina Women's si chiama Roma. Dopo il ko dell'andata, la viola hanno pareggiato la gara di ritorno in casa delle giallorosse: 2-2 il punteggio finale, con la Roma che ha trovato la rete del pari nei minuti di recupero. Ancora una volta in questa stagione la Fiorentina non riesce a fare punteggio pieno contro una big: come detto all'andata era arrivato il ko con la Roma. Viola sconfitte anche dalla Juventus, mentre con il Milan era arrivato un pareggio. Con le prime della classe quindi, non è mai arrivata una vittoria. Fortunatamente le ragazze di Cincotta non hanno fallito gli altri appuntamenti e la classifica ancora sorride, anche se il Milan, che deve recuperare la gara con la Pink Bari, ha l'occasione di agganciare al secondo posto la Fiorentina.

RISULTATI

Orobica-Milan 0-1 (88' Conc)

Pink Bari-Tavagnacco 0-0

Juventus-Sassuolo 2-1 (10' Girelli, 66' Junge-Pedersen, 88' Sabatino)

Florentia-Hellas Verona 2-1 (33' e 48' Martinovic, 81' Baldi)

Roma-Fiorentina 2-2 (17' De Vanna, 34' Thestrup, 78' Breitner, 90+1' Andressa)

Inter-Empoli 3-0 (20' Tarenzi, 59' e 67' Marinelli)

CLASSIFICA

Juventus 37

Fiorentina Women's 29

Milan 26*

Roma 25

Sassuolo 20

Inter 18

Florentia San Gimignano 17

Empoli Ladues 15

Hellas Verona 11

Pink Bari 9*

Tavagnacco 9

Orobica Bergamo 1