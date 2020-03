VLAHOVIC, TUTTO IN 24 ORE

Dusan Vlahovic è il primo giocatore della Fiorentina a risultare positivo al Covid-19. Lo ha annunciato la società gigliata attraverso un comunicato circa un'ora fa. Il giocatore serbo dopo la gara di Udine, giocatasi domenica, stava bene ed è tranquillamente rientrato a Firenze. Adesso la Fiorentina sarà costretta a svolgere un periodo di quarantena, con i calciatori che al momento resteranno nelle proprie abitazioni. Anche l'Udinese va obbligatoriamente in quarantena, anche se manca il comunicato ufficiale del club. A causa della sospensione degli allenamenti e della chiusura del Centro Sportivo, il calciatore serbo ha deciso nella giornata di ieri l'altro di andare a correre al Parco delle Cascine considerando che l'attività sportiva all'aperto, salvo alcune restrizioni, non è al momento vietata. Vlahovic ha svolto la sua attività sportiva come hanno fatto anche altre persone che si trovavano al parco quel pomeriggio. Alcune di loro hanno chiesto anche dei selfie al giocatore, avvicinandosi naturalmente al classe 2000.

Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, i primi segnali di allarme sono arrivati nella giornata di ieri e nella nottata quando il giocatore ha iniziato ad essere sintomatico. Ecco perché è stato fatto immediatamente il tampone che successivamente ha dato esito positivo. La situazione è ancora in evoluzione (tant'è che oggi il giocatore è già asintomatico) ma è scontato che il calciatore verrà tenuto sotto controllo e tutti coloro che sono entrati a contatto con Vlahovic, comprese le persone che lo hanno fermato alle Cascine, dovranno cercare di monitorare la loro situazione nei prossimi giorni. Pochi minuti fa l'attaccante ha voluto rassicurare tutti postando una foto sul suo profilo ufficiale Instagram, in condizioni visibilmente particolari, con la seguente descrizione: "Vorrei tranquillizzare tutti dicendo di non preoccuparsi perchè sto bene. Sappiate che non sarà di certo questo virus a fermarmi tanto farò gol anche a lui". Forza Dusan, fagli gol!