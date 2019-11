VLAHOVIC, Metterò in difficoltà Montella. A Cagliari...

Queste le parole di Dusan Vlahovic dalla zona mista del Franchi nel post-partita di Fiorentina-Parma: “Per me era importante fare gol quando entro, così posso mettere in difficoltà il mister. Adesso sto pensando solo alla prossima partita. Il mio momento? Il mio lavoro è dare il 100% come faccio sempre ogni giorno: io devo dare il mio meglio per mettere in difficoltà l’allenatore. Io titolare per i tifosi? mi fa piacere la loro stima, Firenze è una piazza che mi piace molto ma decide Montella. Io devo solo pensare a lavorare. Oggi è mancato solo un gol ma presto arriverà perché nella ripresa abbiamo avuto tante occasioni. Sono convinto che faremo bene perché siamo un mix di giovani con fenomeni “vecchi”. La partita è già passata, dobbiamo pensare solo a Cagliari. Io con Pedro? Tutti giochiamo insieme per la Fiorentina, non possiamo essere rivali… abbiamo lo stesso obiettivo, che è la vittoria. La cosa più importante è che la Fiorentina vinca. Io adottato da Firenze? Io sono molto giovane e mentre l’affetto della città mi dà tanta forza. Mi piace che la gente mi ami cos’: mi sento molto bene qui, spero di stare qui. Il presidente vicino a noi? Sì anche il figlio: stanno facendo un grande lavoro e hanno portato un entusiasmo incredibile. Ci sentiamo una famiglia. Possiamo solo dirgli grazie, faremo sicuramente bene. La sfida con Simeone? Non l’ho sentito ma è un bravo ragazzo: dobbiamo pensare solo a vincere a Cagliari perché siamo vicini a stare in alto. Loro sono forti ma noi non abbiamo paura, andremo lì a vincere”.