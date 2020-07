VLAHOVIC, È al rientro. Con l'obiettivo doppia cifra

Quella di stasera contro il Cagliari, tra le altre cose, potrebbe essere la partita del ritorno da titolare di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo rientra dalla squalifica di due turni rimediata contro la Lazio, a causa di una gomitata a Radu a palla lontana e successivi improperi, ed è pronto a riprendersi un posto dal primo minuto in attacco, con un preciso obiettivo da qui al termine del campionato: raggiungere la doppia cifra sulle due caselle che riguardano i gol da lui segnati in stagione. Attualmente infatti il classe 2000 serbo è a quota 6 reti in Serie A, che sono 8 in totale contando anche i due al Monza in Coppa Italia. Ancora a secco dalla ripartenza, lui che con il virus ci è entrato a stretto contatto spera di poter raggiungere un parziale traguardo così da percorrere un primo scalino di una carriera che promette scintille, ma anche ancora tutta da scrivere. Per il momento solo e soltanto con la maglia della Fiorentina, nonostante qualche voce di mercato sul suo conto che comincia già a venir fuori.