VITOR HUGO, Due anni fa il gol in memoria di Astori

Esattamente due anni fa la Fiorentina batteva 1-0 il Benevento all'Artemio Franchi grazie ad un gol di Vitor Hugo nella giornata dedicata al ricordo di Davide Astori, scomparso solamente una settimana prima. Sono tante le ricorrenze a cominciare dal fatto che il difensore viola ha preso il posto proprio di Astori fino al numero di maglia del brasiliano, il 31, che invertito risulta essere 13 ovvero quello indossato dall'ex capitano. La Fiorentina vince quindi grazie ad una gol realizzato alle 13 in punto e raggiunge quota 13 marcatori diversi nella stagione. Tante, forse troppe coincidenze. Un motivo in più per non dimenticare mai Davide Astori.