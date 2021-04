VIOLAZZURRI, Castro e Biraghi in bolla. I dettagli

Come tutti i calciatori che stanno rientrando dagli impegni con le proprie Nazionali, anche Biraghi e Castrovilli da oggi entreranno in bolla come previsto dalle norme anti-covid, seguendo il protocollo della FIGC. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, i due violazzurri faranno un tampone ogni 48 h per 10 giorni, e in questo arco di tempo potranno fare solo il percorso casa-lavoro, allenarsi regolarmente ed essere a disposizione per le partite.