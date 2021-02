VIOLA, VITTORIA DA SQUADRA MATURA. ORA LA SVOLTA?

Nel calcio, come un po' in tutti gli sport, vincere aiuta a vincere e la Fiorentina in questo senso ha dato una svolta importante al suo campionato, aggiungendo 3 punti tra sé ed il Cagliari, ora terzultimo a 10 lunghezze dai viola. Ciò che stupire della squadra di Prandelli non è il risultato rotondo che mancava davvero da troppo tempo, ma il modo in cui è maturato, sintomo di un gruppo unito e che finalmente sembra anche essere cresciuto sul piano caratteriale e sul piano tattico. Nel primo tempo i telespettatori hanno assistito ad un match spezzettato, privo di ritmo e con lo Spezia di Italiano che ha provato fin da subito a fare la partita conducendo l'incontro sui binari che voleva. Tanta aggressività, possesso palla, chiarezza di idee: questi gli ingredienti dei liguri che ormai non sono più una sorpresa della Serie A.

La Fiorentina però ha saputo attendere, giocando male, avendo pochi spunti offensivi nei primi 45 minuti e rischiando anche qualcosa in fase difensiva, ma è rimasta in partita, sorniona e pronta ad azzannare l'avversario al minimo errore. Oltre ai cambi che hanno indubbiamente indirizzato l'andamento dell'incontro, ad essere decisivo è stato l'atteggiamento di chi ha voluto vincere per tirarsi fuori dai guai ed acquisire serenità per un futuro che ancora è tutto da delineare, ma che viene visto in maniera più positiva dopo l'affermazione di ieri. Sarà veramente la svolta tanto attesa o solo una momentanea illusione?