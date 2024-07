VIOLA, Una squadra da formare: cosa c'è e cosa manca

FirenzeViola.it

È il 2 luglio, il calciomercato è ufficialmente aperto da ieri ma Firenze freme per sapere chi saranno i giocatori della nuova Fiorentina di Palladino che sta nascendo. In attesa dell'arrivo di Moise Kean come primo acquisto ufficiale, la scelta di non rinnovare nessuno dei giocatori in scadenza e sfruttare l'opzione solo per Kouame impone ulteriori riflessioni su quelle che saranno le operazioni che Pradè, Goretti e la squadra mercato viola dovranno portare a termine. Palla ai dirigenti e a Palladino: c'è una nuova Fiorentina da formare.

