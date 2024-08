VIOLA, Ultime ore di relax: ecco le mete più gettonate

Fonte: a cura di Luciana Magistrato

Ultime ore di relax per la Fiorentina prima di una seconda metà del mese davvero impegnativa tra campionato e Conference. Ecco allora che tutti, rientrati in serata da Friburgo, hanno staccato la spina, a partire dallo staff. Raffaele Palladino e il suo collaboratore Federico Peluso sono infatti avvistati a Forte dei Marmi dove ieri era già Nico Gonzalez per una fuga (per ora) romantica con la fidanzata Paloma.

Mare anche per Riccardo Sottil e per Martinez Quarta che ha scelto l’Elba, al pari del connazionale Beltan. Relax in piscina nel senese con la famiglia per Rolando Mandragora mentre De Gea rimasto in città per allenarsi ha scelto un ristorante di Fiesole da cui si vede tutta Firenze per prendere confidenza con la Toscana e la sua cucina. Antonin Barak invece si è vestito da supereroe per il compleanno del figlio.