VIOLA, Tamponi sabato, in ritiro domenica: la cena...

Inizia a definirsi nel concreto il programma che seguiranno i 31 giocatori della Fiorentina, convocati dal club viola al centro sportivo nei prossimi giorni in vista dell’inizio della nuova stagione: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il giorno per il raduno (scaglionato) ai campini è fissato per sabato, dove il gruppo sosterrà la classica trafila di tamponi e test sierologici anti-Covid-19 che dovranno certificare la negatività dei tesserati e che saranno necessari per permettere ai calciatori di iniziare ad allenarsi.

Sabato 22, dunque, via ai tampini al centro sportivo, al termine dei quali Pezzella e compagni torneranno a casa propria. L’indomani, domenica 23, la società attenderà il responso dei tamponi e al netto di eventuali positività farà iniziare il ritiro pre-campionato a Villa Olmi e le sedute nella bolla dei campini. Ovviamente tutti quei giocatori che (malauguratamente) saranno risultati positivi, non raggiungeranno i compagni ma dovranno svolgere la quarantena nelle proprie abitazioni e solo dopo la negativizzazione si potranno aggregare al gruppo.

Niente cena di gruppo venerdì sera, dunque, com’era stato ipotizzato da qualcuno in origine: il rischio di eventuali contagi prima dei test sarebbe stato altissimo, alla luce dei crescenti casi di Covid-19 che si stanno manifestando in tanti club di A (quattro nel Cagliari, due nel Torino, uno nella Roma e uno nel Napoli): tanti calciatori della Fiorentina infatti hanno svolto le vacanze sia in Sardegna che all’estero in zone critiche (Spagna e Grecia).