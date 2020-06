VIOLA, Sono cinque in diffida: chi rischia la squalifica

A due giorni dal ritorno in campo contro il Brescia, la situazione cartellini in casa Fiorentina non è delle migliori. Chiesa, Duncan, Lirola, Pezzella e Vlahovic: tutte pedine fondamentali per Iachini che in caso di giallo lunedì, saranno costrette a saltare la partita successiva. Non sarà semplice gestire la foga, tanto più al momento del ritorno in campo dopo tre mesi abbondanti. I cinque viola diffidati dovranno essere attenti.

