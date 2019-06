VIOLA, Prevista una tournée negli USA in estate

Come annunciato dallo stesso Rocco Commisso nel corso della sua conferenza stampa, la Fiorentina andrà negli Stati Uniti quest'estate per una tournée estiva d'Oltremanica. Non dovrebbe saltare il ritiro di Moena, ma la squadra viola parteciperà ad una competizione - come aggiunto dallo stesso proprietario - nella quale sfiderà le grandi d'Europa passando anche da New York. Maggiori aggiornamenti arriveranno nei prossimi giorni.