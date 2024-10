VIOLA, Due sconfitte negli ultimi precedenti con Chiffi

Fonte: A cura di Samuele Fontanelli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Giovedì sera Genoa-Fiorentina, valida per la decima giornata di Serie A, sarà arbitrata da Daniele Chiffi. Il fischietto padovano dirigerà i viola per la prima volta in questo campionato, mentre nel corso della carriera sono 12 i precedenti con la Fiorentina in campo. In totale, con Chiffi direttore di gara, la Fiorentina ha vinto solamente tre volte, per il resto tre pareggi e sei sconfitte, mentre nelle ultime due occasioni i viola hanno perso in entrambi i casi.

Il primo successo gigliato è datato 27 gennaio 2019, Chievo-Fiorentina 3-4, mentre gli altri due sono arrivati entrambi con Vincenzo Italiano in panchina. Uno nel match contro la Juventus, terminato 2-0, nell'ultima giornata di campionato della stagione 2021-2022 che dette la matematica certezza del ritorno in Europa alla Fiorentina e l'altro nella vittoria di Udine del settembre dello scorso anno. Negli ultimi due precedenti invece, entrambi risalenti alla stagione 2023-2024, i viola hanno subito due sconfitte. Il 5 novembre a Firenze contro la Juventus, 1-0 gol di Miretti, e il 14 febbraio scorso nel match del Dall'Ara di Bologna terminato 2-0 per la formazione all'ora allenata da Thiago Motta.