VIOLA, C'è ancora uno slot extracomunitario libero

Mentre gli ultimi giorni di mercato si avvicinano, la Fiorentina si interroga su quali colpi portare a segno per consegnare a Vincenzo Italiano la miglior rosa possibile. Uno dei ruoli sui quali la società viola vuole intervenire è quello dell'esterno offensivo, con Plata dello Sporting Lisbona che resta in pole rispetto ad Orsolini e Berardi. Come raccolto da FirenzeViola.it l'ostacolo extracomunitario non c'è: nonostante Plata sia ecuadoriano, la Fiorentina ha ancora uno slot extracomunitario da utilizzare (anche perché Nico Gonzalez è comunitario, LEGGI QUI).