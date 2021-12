VIOLA, Buone notizie: in gruppo Castro e Nastasic

Arrivano buone notizie dall'infermeria in casa viola. Tornano finalmente in gruppo Castrovilli e Nastasic che oggi hanno finito il loro percorso di recupero e si sono allenati regolarmente con la squadra. Bisognerà capire se per loro ci sarà qualche possibilità di vederli in campo mercoledì in Coppa Italia contro il Benevento per far rifiatare qualche titolare. Mentre per Dragowski continua il lavoro personalizzato con il recupero che continua ad essere graduale.