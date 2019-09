VIDEO FV, Pradè: "Mai accordi con Tonali e De Paul"

Quest'oggi in conferenza stampa, Daniele Pradè ha risposto anche alla domanda relativa ai mancati arrivi di Sandro Tonali e Rodrigo De Paul. Ecco cosa ha detto: "Sia il presidente che Joe tengono tantissimo ai rapporti con le altre società. Io non sono autorizzato a parlare con i calciatori se prima non è stato parlato con le società. I rapporti che abbiamo con Cellino sono ottimi e quindi Joe ne ha parlato con lui all'assemblea di Lega, ma non ha ricevuto aperture quindi per noi è finita lì la storia. Chiaro che ci piace, ma le cose stanno così. La stessa cosa vale per De Paul, il mio rapporto e quello di Barone con i Pozzo è fantastico e tutto quello che è stato scritto che io possa aver fatto offerte al giocatore è falso perché non ho mai trovato un accordo né con lui né con l'agente e lo sa bene anche Pozzo con il quale ho parlato ieri: non c'è mai stata intenzione di venderlo".