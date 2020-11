VIDEO FV, L'amico Paolo: "In bocca al lupo Cesare!"

Cesare Prandelli dal lontano 2005, anno in cui arrivò alla Fiorentina per la prima volta, non ha più lasciato Firenze dove ha stretto legami importanti. Come con la Fondazione Tommasino Bacciotti. Con Paolo infatti, padre dello sfortunato Tommasino in memoria del quale ha creato l'omonima fondazione, Prandelli ha stretto un ottimo rapporto, tanto da essere testimonial ai vari eventi della fondazione stessa (la foto infattisi riferisce all'inaugurazione del 22esimo appartamento per le famiglie dei bambini ricoverati al Meyer di un anno fa, mentre qualche giorno fa c'è stata quella del 23esimo ). I due si ritrovano spesso anche a fare colazione con altri amici, tra cui Giancarlo Antognoni, al bar Cesare a Coverciano o nel ristorante dei Bacciotti a Montebeni. Così Paolo ha voluto subito rivolgere, tramite Firenzeviola, un in bocca al lupo speciale all'amico Prandelli.